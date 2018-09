Han, tre settimane di terapie dopo l'intervento chirurgico

Erdogan da Merkel: timido riavvicinamento tra Germania e Turchia

Roma, (askanews) - Timido riavvicinamento tra Angela Merkel e Recep Tayyip Erdogan. Nell'incontro a Berlino, in occasione del viaggio del presidente turco in Germania, i due Paesi si sono impegnati a cercare di ricucire i rapporti, dopo due anni di relazioni tese, nonostante la Cancelliera tedesca abbia sottolineato che restano "profonde differenze", in particolare sui diritti umani e sulla ...