Bimbo di 5 anni investito da un'auto

Momenti di paura per un bambino di 5 anni che nella mattinata di venerdì è stato investito da un'auto nella zona di Ponte San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il piccolo era in compagnia del papà quando è stato toccato da un'auto impegnata in una manovra. Un colpo molto lieve ma che ha comunque buttato a terra il piccolo che si è comprensibilmente spaventato. E' stata subito chiamata un'ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto del bimbo al "Santa Maria della Misericordia". Le sue condizioni sono apparse subito non preoccupanti, il bambino - che presentava solo qualche escoriazione - è stato dimesso dopo qualche ora.