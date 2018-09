Non ci sono più soldi, sospesa la carta Tutto Treno

Autunno nero per i pendolari umbri che si sono visti sospendere, a partire dal 25 settembre e senza preavviso alcuno, la carta Tutto Treno che permette di accedere con tariffe agevolate agli Intercity che fermano nelle stazioni umbre e al Frecciabianca da e per Roma. “La Regione aveva messo a disposizione 400 mila euro per garantire il servizio - spiega l'assessore ai trasporti Giuseppe Chianella - Ora che questi soldi sono terminati, stiamo verificando nelle pieghe di bilancio se è possibile reperire altre risorse”. Le proteste non mancano. Gianluigi Giusti, portavoce del coordinamento dei comitati dei pendolari umbri, ha già sollecitato alla Regione un incontro urgente. “I soldi insufficienti per la carta Tutto Treno non sono una sorpresa per noi - evidenzia Giusti - nel corso degli incontri che a suo tempo erano stati fatti in vista del rinnovo della card, avevamo fatto presente che le risorse messe sul piatto erano inadeguate. Vogliamo sottolineare che la stessa Regione Marche, che aveva sospeso la Tutto Treno, ha riattivato questa agevolazione ad agosto 2017 con variazione di bilancio per una cifra di 250 mila euro per il 2017 e di 500 mila euro sia per il 2018 che per il 2019”. Anche il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani, sollecita un faccia a faccia con Regione e Trenitalia: “Ritengo che questa situazione sia inaccettabile - dice il primo cittadino - e farò tutto il possibile affinché il servizio sia gestito in modo più rispettoso degli utenti per questo anno e per gli anni a venire”. Il coordinamento dei pendolari peraltro, già nei giorni scorsi, aveva sollecitato un incontro all'assessore Chianella per discutere in merito agli aumenti delle tariffe previsti nell'ambito del nuovo contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione e Trenitalia per gli anni 2018-2032, sia per valutare il riconoscimento di un bonus per l'utenza a fronte di continui disagi e disservizi. “Il pendolare - evidenzia Giusti - è una persona costretta a fare centinaia di chilometri al giorno per andare a lavorare ma vive e consuma in Umbria. Anche per questo andrebbe rispettato”.