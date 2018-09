Grifo in crisi, faccia a faccia Santopadre-Nesta

Al Perugia è stata una mattinata di confronti quella odierna. Il giorno dopo il ko interno contro il Carpi tanti occhi si sono incrociati per un’analisi emozionale, tecnica e strategica che possa portare a una svolta nella stagione del Perugia. Si fondono la delusione per la debacle che ha bissato la batosta di Palermo e la fiducia che il lavoro di questo mese e mezzo porterà presto dei benefici. Certo è che la trasferta di domenica a Cosenza diventa uno spartiacque per le ambizioni di staff tecnico, grifoni e società. Il presidente Santopadre oggi ha accompagnato la squadra per tutta la giornata cominciando con un colloquio con il tecnico Nesta. Il club resta convinto della bontà del metodo del tecnico biancorosso ma il tutto rimane nascosto in partita.