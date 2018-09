L'Italia cade al debutto in Final Six: Serbia ok 3-0

L'Italia parte con una brutta, pesante sconfitta al debutto nella Final Six del Mondiale in corso di svolgimento a Torino, davanti a qualcosa come 15 mila spettatori: 25-15, 25-20, 25-18 i parziali che certificano lo schiacciante 3-0 in favore di Grbic e la sua Serbia. Primo set senza storia e che termina col punteggio di 25-15, nel secondo parziali l'Italia prova a reagire ma l'equilibrio regge solo fino al 6 pari, poi una schiacciata di Atanasijevic dà un nuovo slancio ai serbi che passano a condurre fino al + 4 (7-11 e poi dopo 10-14). Zaytsev e Juantorena non girano come dovrebbero e l'Italia cede anche nel secondo set per 25-20. Il terzo è ancor meno combattuto e si chiude su 25-18. Venerdì, sempre alle 21.15, c'è la Polonia.