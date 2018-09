Rapinatore arrestato, era ricercato da un anno

Nel corso della notte tra martedì e mercoledì, nella zona di Ponte San Giovanni, i carabinieri hanno arrestato un 33enne di origine rumena, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso, nel mese di maggio 2017, dal tribunale di Perugia, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali, commessi a Giano dell’Umbria nel maggio 2014. In particolare, i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, a completamento di un’itinerante attività info-investigativa, protrattasi per mesi, hanno localizzato il catturando, già noto alle forze dell’ordine e alle cronache giudiziarie, il quale, privo di fissa dimora e di lecita attività lavorativa, da tempo irreperibile, nel maggio 2014, si era reso responsabile di una grave rapina commessa nel quartiere Bastardo di Giano dell’Umbria. I militari, dopo aver individuato il soggetto destinatario dell’ordinanza, il quale si aggirava per le vie del quartiere, all’esito di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento, lo hanno fermato e assicurato alla giustizia. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato condotto presso il carcere di Capanne, ove dovrà espiare la pena di oltre 2 anni e 5 mesi di reclusione.