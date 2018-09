Mondiali, ecco le big six Con l'Italia Russia, Polonia, Serbia, Usa, e Brasile

Chiusura in bellezza a cose fatte per l'Italia del volley maschile nell'ultima giornata della seconda fase del Mondiale. Spazio a chi ha giocato meno contro l'Olanda a Milano. Dopo aver perso il primo set, l'Italia ha vinto gli altri tre. E' finita 3-1 (16-25, 25-20, 27-25, 25-15) e ora la mente vola alla fase calda e decisiva. Sono Russia e Polonia le ultime due squadre ad aver ottenuto la qualificazione alla Final Six del Campionato del Mondo maschile 2018. Queste quindi le magnifiche sei che a Torino (26-28 settembre) si contenderanno l'accesso alle semifinali: Italia (1a pool E), Brasile (1a pool F), Stati Uniti (1a pool G), Polonia (1a pool H), Russia (1a miglior seconda), Serbia (2a miglior seconda). Il 24 settembre si terrà alle ore 11 presso l’NH Torino Lingotto Congress (Via Nizza 262, 10126) il sorteggio per la composizione delle pool della Fase Finale della rassegna iridata. Le sei formazioni partecipanti saranno divise in due gironi. Le prime a essere sorteggiate saranno Italia e Brasile: una nella pool I e l'altra nella Pool J. Identico il sorteggio per Stati Uniti e Polonia, una nel girone I e l'altra nel girone J. Per quanto riguarda le seconde classificate, invece, la Russia (1a miglior seconda) sarà inserita nella Pool I, mentre la Serbia (2a miglior seconda) nella Pool J. Agli azzurri di Gianlorenzo Blengini toccherà quindi una tra Stati Uniti e Polonia, e una tra Russia e Serbia.