Il Trestina fa 0-0 nell'anticipo

Il Trestina conquista un buon pareggio nell'anticipo della seconda giornata contro la Sangiovannese. In Toscana finisce 0-0, con i padrioni di casa che sono rimasti quasi subito in inferiorità numerica per il rosso all'ex Sansepolcro Mencagli. Nel secondo tempo cartellino rosso anche per Petricci. Mercoledì il Trestina aspetterà al Casini l'Aglianese nel turno infrasettimanale.

IL TABELLINO

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Rontini (9' st Gautieri), Papini, Mazzolli (33' st Muscas), Scoscini, Benedetti, Regoli (16' st Gerardini), Tacconi, Mencagli, Disanto, Mugelli (30' st Loffredo). A disp.: Garbinesi, Calori, Marghi, Somigli, Diletto. All. Buso

TRESTINA: Cucchiararo, Polidori, Maggioli, Goh, Tersini, Petricci, Gallozzi (1' st Marconi), Vinagli (1' st Gramaccia), Ridolfi, Braccalenti (7' st Khribech), Catacchini. A disp.: Cosimetti, Fumanti, Marchi, Staiano, Marconi, Landi, Ricciarelli. All. Cerbella

ARBITRO: Cecchin di Bassano del Grappa

NOTE: Espulsi al 19' pt Mencagli (S) per scorrettezze, al 4' st Petricci (T) per somma di ammonizioni.

IL PROGRAMMA

Aglianese-Ponsacco arbitra Baldelli di Reggio Emilia

Bastia-Cannara arbitra Dalla Piccola di Trento

Scandicci-Seravezza arbitra Graziella Pirriatore di Bologna

Ghivizzano-Viareggio arbitra Zanotti di Pavia

Massese-Sinalunghese arbitra Rinaldi di Messina

Pianese-Tuttocuoio arbitra Scatena di Avezzano

Real Forte Querceta-Sangimignano arbitra Taricone di Perugia

San Donato Tavarnelle-Prato arbitra Di Nosse di Nocera Inferiore

LA CLASSIFICA

Trestina 4*

Sangiovannese 4*

Pianese 3

San Donato Tavarnelle 3

Tuttocuoio 3

Ponsacco 3

Aquila Montevarchi 2*

Gavorrano 2*

Ghivizzano 1

Seravezza 1

Sinalunghese 1

Scandicci 1

Aglianese 1

Sangimignano 1

Cannara 0

Bastia 0

Real Forte Querceta 0

Massese 0

Viareggio 0

Prato 0

(Legenda: * una gara in più)