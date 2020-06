Immuni parte fortissimo: 500mila download e primo posto nella classifica delle app scaricate su iPhone

«Dopo 24 ore abbiamo già avuto 500mila download, questo significa che l’applicazione è stata apprezzata nella sua semplicità e i cittadini ne hanno capito l’utilità» ha detto la ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, al Tg1 parlando della app Immuni, partita fortissimo. Infatti nel primo giorno Immuni scala la classifica delle app più scaricate per iPhone. La soluzione creata dall’azienda milanese Bending Spoons e scelta dal Governo per arginare la pandemia, fin dalla mattina aveva superato tutti e nella graduatoria delle novità gratuite su Android e piazzandosi in quella generale all’ottavo gradino alle spalle di Zoom. Nel primo pomeriggio Immuni era al primo posto fra le app per iOs di Apple, davanti ad autentici colossi come TikTok, Whatsapp, Instagram, YouTube, Gmail.

