Aggiornamento sulla situazione Coronavirus a Gubbio: ancora tre le persone positive al Covid 19 di cui due ospedalizzate, 9 persone in isolamento fiduciario, 13 pazienti clinicamente guariti, ma non ancora tornati alla negatività, 62 persone completamente guarite. Nei giorni scorsi il sindaco Filippo Stirati ha convocato il primo tavolo per la Fase 2, quella della ripartenza. Sul piatto ci sono 100 milioni di investimenti, una eccellente base di partenza per provare a risalire la china. In città naturalmente c'è molta amarezza per non poter disputare la Corsa dei Ceri, ma non per questo la Festa non verrà santificata.