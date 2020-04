Coronavirus, Isole Faroe unico paese europeo senza decessi. Merito dei salmoni e di un veterinario

Le Isole Faroe sono l’unico paese europeo a non aver ancora registrato nessun decesso per Coronavirus. Il segreto della loro efficienza sembra risalire tutta nel salmone. L’arcipelago infatti vanta laboratori di analisi avanzate per la ricerca contro i virus che attaccano questi pesci, che rappresentano il punto forte dell’economia del paese. Adesso tali strutture sono state adeguate alla ricerca sul Coronavirus, ottenendo risultati sorprendenti, grazie al lavoro del veterinario Debes Christiansen. Il governo ha attuato test a tappetto per la popolazione e quarantena obbligatoria per tutti i casi sospetti e i laboratori hanno iniziato a lavorare sul fronte Coronavirus sin da febbraio riuscendo sfornare 600 tamponi al giorno.