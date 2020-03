Amici 2020 Serale venerdì 27 marzo 2020: ospiti, anticipazioni e pronostici

Questa sera appuntamento su canale 5 con un'altra puntata del serale di Amici 2020, talent arrivato alla 19esima edizione e condotto da Maria De Filippi (LEGGI QUI). Conferme per quanto riguarda la giuria che deciderà il destino di ballerini e cantanti della scuola più famosa della televisione italiana: ci sarà infatti ancora Alessia Marcuzzi che prenderà di nuovo il posto di Loredana Bertè. Al suo fianco ci saranno sempre Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. Intanto, per quanto riguarda la sfida, da più parti si indica come probabile finalista della categoria ballo lo spagnolo Javier, mentre la vittoria finale pare per ora un testa a testa tra le due allieve di canto, Gaia Gozzi e Nyv. Questa sera ne rimarrà, però, solo una in gara. Non resta che aspettare.