Coronavirus, revocato lo sciopero dei benzinai in tutta Italia

Dietrofront, almeno per il momento. E' quanto deciso dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che ha di fatto invitato i sindacati dei benzinai a revocare la serrata delle pompe su tutto il territorio nazionale che era prevista dal 25 marzo, inizialmente solo sulle autostrade per poi estendersi anche agli altri impianti. Sciopero, quindi, congelato anche se nei termini si tratta di una vera e propria revoca. Conte, in merito, ha rassicurato tutti: "La ministra De Micheli adotterà un'ordinanza che consentirà di regolamentare l'orario di apertura in modo da assicurare il rifornimento di carburante in tutta la penisola". Per quanto riguarda invece le banche, intesa raggiunta con i sindacati: si potrà entrare negli istituti di credito soltanto se si ha un appuntamento e i dipendenti dovranno indossare le mascherine.