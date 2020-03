Video Il nuovo Kobe Bryant ha scelto la Nazionale italiana

Un classe 2002 che ha già scomodato i grandi del basket che lo hanno definito da più parti "il nuovo Kobe Bryant". Stiamo parlando di Paolo Banchero, ala grande di 206 centimetri di altezza e 104 chilogrammi di peso attualmente in forza all'O'Dea High School di Seattle, che ha annunciato di aver preso la cittadinanza italiana e di voler giocare per la Nazionale azzurra. “Giocare con l’Italia mi dà tante opportunità, anche di marketing, e sarà un’esperienza speciale ha detto il giocatore ancora 17enne - . Di Vincenzo, Gallinari sono ottimi giocatori, alla mia età giocare con professionisti di questo tipo sarà molto importante per me, per innalzare il mio modo di giocare. Sono contentissimo e so che loro sono felici di avermi in squadra”, ha detto Banchero. Curiosità: Banchero è figlio d'arte. La madre, Rhonda Smith, ha infatti giocato a basket in Ncaa e segnato la bellezza di 1.801 punti (sesta di tutti i tempi con la maglia delle Huskies).