Elezioni, Salvini in Umbria il 24 febbraio: tour del leader leghista nei centri del collegio delle suppletive

Lunedì 24 febbraio Matteo Salvini torna in Umbria a supporto della candidatura nella coalizione di centrodestra (Lega Umbria, Fratelli d’Italia e Forza Italia) di Valeria Alessandrini alle suppletive del Senato della Repubblica in programma domenica 8 marzo nel collegio Umbria 2. Non è solo questo il motivo della visita del segretario federale, atteso da lavoratori e Rsu della Sangemini che stanno vivendo momenti di forte preoccupazione per lo stato di crisi dell’azienda e per il futuro occupazionale. Matteo Salvini arriverà in Umbria alle ore 17. Previsto un incontro pubblico con cittadini e sostenitori a Narni Scalo, sala FM 56 (via Tiberina, sopra ex Abacab) insieme alla candidata Valeria Alessandrini. Il leader della Lega si sposterà poi a San Gemini, alle ore 19, presso lo stabilimento delle Acque Sangemini dove, alla presenza del sindaco Luciano Clementella e insieme ai Parlamentari umbri della Lega, incontrerà maestranze e Rsu per recepire le criticità esistenti e cercare di dare maggiore impulso alla risoluzione della vicenda. Ultima tappa umbra in programma a Foligno, per la cena delle ore 21 con sostenitori e cittadini, presso l’Hotel Ristorante Quintana in via Franco Santocchia.

Leggi anche: Elezioni regionali Marche, Salvini: "Sul nome ci arriveremo, l'importante è la squadra"