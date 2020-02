Internet, 35 milioni di italiani utilizzano i social 3 ore al giorno, un corso gratuito per avere più clienti

Quasi 35 milioni di italiani utilizzano i social 3 ore al giorno. Come catturare la loro attenzione e far sì che diventino nuovi clienti di un bar o di un ristorante? A questa domanda vuole rispondere il primo appuntamento di Crescimpresa edizione 2020. Il ciclo di incontri formativi gratuiti, proposto anche quest’anno dai Giovani Imprenditori di Concommercio Umbria, si apre infatti con un breve corso sul corretto utilizzo dei social per fare business, rivolto in modo specifico ai gestori di ristoranti e bar.L’appuntamento è giovedì 20 febbraio a Bastia, al centro congressi Umbriafiere, alle ore 14:00. Il titolo dell’incontro: Più clienti con i social – Focus di settore per ristoranti e bar. Docenti: William Valente e Francesco Petrilli di MiglioriAmo, una giovane azienda umbra che si occupa di Social Media Marketing.

“Uno degli ostacoli principali all’innovazione nelle aziende umbre”, sostiene Confcommercio, “è di carattere culturale”. Il progetto Crescimpresa, ormai da 4 anni, sta portando pillole di innovazione e di digitale in tutte le località dell’Umbria, riscuotendo ovunque un grande successo di pubblico, anche per la sua impronta agile ma capace di suscitare interrogativi profondi su come migliorare la propria azienda, aumentare la clientela e incrementare i guadagni utilizzando anche i nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. Info e prenotazioni: Confcommercio Umbria - tel. 075/5067155 - Laura Rossi - giovaniimprenditori@confcommercio.umbria.it.

Leggi anche: La proiezione come elemento fisico: il mondo di Trisha Baga