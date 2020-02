Ecco le finaliste di Coppa Primavera di Prima e Seconda categoria

Oggi mercoledì 5 febbraio si sono giocate le semifinali di ritorno della Coppa Primavera sia in Prima che in Seconda categoria. In Prima categoria, BM8-Santa Sabina 4-0 e Pierantonio-Todi 2-1. La finalissima per assegnare il trofeo sarà quindi Todi-BM8. In Seconda categoria, Castiglione-Virtus Collina è terminata 2-3 mentre Fratticiola-Ferentillo Valnerina 0-1. In finale ci vanno Virtus Collina e Ferentillo Valnerina.