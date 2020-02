Branca e Fc Castello volano in finale di Coppa Italia di Promozione

Sono Branca ed Fc Castello le due finaliste di Coppa Italia di Promozione. Oggi mercoledì 5 febbraio si sono giocate le due semifinali di ritorno: gli eugubini hanno vinto 2-1 in casa della Pievese (reti di Alessandro Gaggiotti su rigore e Cambiotti, prima del vantaggio iniziale del biancazzurro Parretti), mentre i tifernati hanno eliminato in trasferta ai rigori 7-5 la Clitunno dopo l'1-2 del 90'. Dal dischetto decisivo l'errore del campellino Rosi.

Ma oggi si è giocato anche il recupero della quarta giornata di ritorno in Promozione A tra Piccione e Selci, rinviata due domeniche a per la scomparsa di Silvana Benigno. E' finita 3-1, per i perugini gol di Malocaj, Casciarri e Cetra, per i rossoneri a segno Belloni. Gli ospiti hanno anche fallito la trasformazione di un penalty.