MotoGp, ecco come Petrucci si rilassa in Umbria

Dopo la presentazione del Ducati Team che affronterà la stagione 2020 di MotoGp avvenuta nei giorni scorsi a Bologna, il centauro ternano Danilo Petrucci che corre per la scuderia di Borgo Panigale ha fatto ritorno nella sua Umbria per un po’ di relax e per tenersi allenato in vista dei primi test. E cosa c’è di meglio che staccare dalle due ruote… correndo sulle due ruote? E così Petrucci ha trascorso il sabato pomeriggio tra i panettoni e i saliscendi del circuito di Gioiella in sella a una scattante moto da cross. Inutile dire che anche sul fango e con le ruote "grasse" il buon Danilo si sia trovato molto a suo agio.