Perugia-Livorno, la prima di Cosmi in casa è da tre punti

Il Perugia torna al successo ed aggancia la zona play off. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, i biancorossi superano il Livorno di misura, 1-0, grazie ad una rete realizzata da Melchiorri nel primo tempo. Una vittoria sofferta ma preziosa e che rende dolce il ritorno di Cosmi al Curi dopo i fasti dei primi anni 2000. Il Grifo approccia la prima frazione nella maniera giusta. Dopo soli 3’ va vicino al vantaggio con Melchiorri per poi stazionare con buona continuità nella metà campo del Livorno. Dopo un paio di tentativi di Falcinelli prima e Mazzocchi poi, al 29’ il Perugia passa all’incasso proprio con Melchiorri che insacca di testa su assist di Nicolussi Caviglia. Vicario non viene mai impegnato se non al 5’ quando è provvidenziale in uscita. Si va all’intervallo con i grifoni avanti 1-0. Al rientro in campo la formazione ospite prova a reagire. Nulla di trascendentale ma tanto basta perché i biancorossi si abbassino un po’ rispetto al primo tempo. Rosi e compagni si vedono meno dalle parti di Plizzari e sfruttano con relativa lucidità qualche ripartenza che avrebbe potuto creare maggiori grattacapi agli ospiti. Le occasioni latitano da una parte e dall’altra. Si entra nel recupero. Il Perugia regge, vince e fa un bel passo avanti in classifica.

Carlo Forciniti