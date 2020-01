Inter raggiuntaa dall'ex Nainggolan, Lautaro illude i nerazzurri e poi espulso nel finale

L'Inter non riesce più a vincere. I nerazzurri di Conte si fermano ancora una volta. E' il Cagliari alla 21esima giornata a rallentare la corsa dei secondi della classe. Al Meazza non è bastato il gol di Lautaro Martinez al 29' del primo tempo. Al 33' della ripresa pareggia l'ex Nainggolan con un tiro da fuori area. Poi nel finale Lautaro Martinez è stato espulso per proteste.