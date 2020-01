Elezioni regionali, Emilia Romagna e Calabria al voto per scegliere i governatori: urne aperte sino alle 23

Elezioni regionali, Emilia Romagna e Calabria al voto per scegliere i nuovi governatori. Urne aperte sino alle 23, subito dopo inizieranno senza soluzioni di continuità le operazioni di scrutinio. Saranno complessivamente quasi cinque milioni e mezzo gli elettori: più di tre milioni e mezzo quelli chiamati al voto domenica 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna (più esattamente gli aventi diritto al voto sono 3.508.332, di cui 1.704.295 uomini e 1.804.037 donne) e circa 1.8 in Calabria.Le rilevazioni sull'affluenza sono previste alle 12, alle 19 e a chiusura definitiva dei seggi, prevista appunto per le ore 23. Il verdetto sui nuovi governatori è atteso in nottata. Sette in lizza per l'Emilia Romagna: il presidente uscente Stefano Bonaccini del Pd, Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega appoggiata dal centrodestra, Simone Benini per i 5 stelle, Marta Collot per Potere al popolo, Stefano Lugli con L'Altra Emilia Romagna, Laura Bergamini del Partito comunista e infine Domenico Battaglia del Movimento 3V. Quattro i candidati in Calabria: il centrosinistra candida l'imprenditore Pippo Calippo, il centrodestra Jole Santelli, eletta deputata cinque volte con Forza Italia. Il Movimento 5 stelle candida Francesco Aiello, professore di economia all'Università della Calabria mentre le liste Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita puntano sul ricercatore del Cnr, Caro Tansi.