Ternana a Monopoli per continuare l'inseguimento alla Reggina

Domenica 26 gennaio alle 15 la Ternana (46) comincia la sua sfida di campionato a Monopoli per la giornata numero 23 del girone C della serie C. I pugliesi hanno 3 punti in meno dei rossoverdi e come le Fere cercano la vittoria per continuare la corsa alla capolista Reggina (52) che se la vedrà con il Bari (46) secondo in classifica come la squadra di Gallo. Vantaggiato parte dalla panchina.