Wanda Nara, foto sexy da un terrazzo di Roma: "Lascio la Capitale per un paio d'ore"

Wanda Nara in abito sexy da un terrazzo di Roma: "Lascio la Capitale per un paio d'ore". La moglie del calciatore Mauro Icardi, reduce dalla puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, sceglie Instagram per annunciare il suo momento di svago fuori dai rumori della metropoli. La trasmissione televisiva condotta da Alfonso Signorini la vede primeggiare in veste di opinionista. Sempre super ricercato il suo look: dopo aver sfoggiato un look super trasparente, la bellissima Wanda Nara l'ultima volta si è presentata con un abito da sogno, scintillante e scollato. Commenti più che positivi da parte dei suoi tantissimi fan.