Affittacamere abusivo scoperto dalla polizia ad Assisi. Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di cinque ospiti, tutti giovani italiani incensurati, che da tempo corrispondevano al titolare una somma mensile in contanti per l’ospitalità ricevuta. Due di questi giovani studenti, entrambi di 19 anni, sono stati trovati in possesso di 3.5 grammi di hashish suddiviso in cinque dosi. La droga veniva debitamente sequestrata e i due segnalati alla locale prefettura come assuntori abituali di sostanza stupefacente. Per il titolare, un 67enne assisano, è scattata invece la denuncia penale ai sensi dell’articolo 109 del Testo unico della legge sulla pubblica sicurezza per omessa comunicazione degli alloggiati ed elevata nei suoi confronti una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo per aver esercitato un’attività ricettiva senza alcuna autorizzazione.