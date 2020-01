La ragazza umbra in fuga dal padre violento lancia un appello: "Aiutateci, nessuno vuole darci una casa". La storia è quella di Veronica, la 22enne di Deruta che nei primissimi giorni di gennaio si era allontanata dalla sua abitazione insieme alla madre e al fratello. Da allora, la famiglia della ragazza è stata ospitata in due strutture ricettive a spese del Comune. Un sostegno che dovrebbe venire meno la prossima settimana. "Ci hanno detto - racconta Veronica - che a Deruta nessuno vuole darci una casa in affitto per via di nostro padre. E un po' perché sia io che mio fratello siamo disoccupati. Il mio contratto è scaduto e non è stato rinnovato". La ragazza, che sta anche ricevendo l'aiuto delle esperte del Centro antiviolenza, ha dichiarato di essere stata bersaglio della violenza del padre già da molti anni e di aver reagito in occasione dell'ultimo episodio quando lo ha visto picchiare la mamma.