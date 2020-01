L'Umbria piange Silvana Benigno, domenica in cattedrale i funerali di mamma coraggio

L'Umbria piange Silvana Benigno, la mamma coraggio che da anni lottava contro un male incurabile. I funerali si terranno domenica alle 15.30 nella cattedrale di San Florido, a Città di Castello. Silvana aveva 51 anni. Il prefetto di Perugia, proprio in questi giorni, le aveva consegnato il riconoscimento di cavaliere al merito della Repubblica italiana per il suo coraggio e la sua battaglia. E la onlus "Avanti tutta" voluta da Leonardo Cenci scrive: "Se ne va un'altra guerriera. Una donna forte che con il sorriso, come il nostro Leo, aveva sfidato la malattia". Eroi moderni come Nadia Toffa: persone che si fanno esempio, bandiera. Domenica l'estremo saluto.