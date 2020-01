Aeroporto Umbria: traffico illecito di sigarette, carni e formaggi

Dieci multe per trasporto illecito di sigarette, pari a 8.333 euro e sequestro della merce. E' solo una delle operazioni dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza all'aeroporto di Perugia. Una multa è scattata ai danni di un passeggero che aveva con sé 26 chili di monili in oro e argento e lingotti d'argento, trasportati per conto di una ditta orafa. Sono stati sequestrati complessivamente 874 chili di prodotti alimentari di origine animale, carni e latticini in particolare. Erano scorte personali nascoste nel bagaglio da passeggeri provenienti dall'Albania che stavano per essere introdotte in Italia. I controlli li hanno bloccati prima.