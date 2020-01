Incidente stradale a Roma per Giancarlo Magalli. La macchina del conduttore distrutta, lui resta illeso

Incidente stradale per Giancarlo Magalli. La macchina del conduttore televisivo è andata distrutta, lui è rimasto miracolosamente illeso nello schianto. Giancarlo Magalli, giovedì pomeriggio, come riporta iltempo.it si trovava a bordo della sua Smart bianca sulla Cassia bis, a Roma, prima dell'uscita per Formello. Secondo quanto è stato ricostruito, la vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. Coinvolto nell'incidente anche un Suv con una famiglia a bordo. Per fortuna rimasta illesa.

Magalli, che è sempre al timone de "I fatti vostri", la striscia quotidiana della mattina su Raidue, è uscito dall'abitacolo da solo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l'ambulanza. Il conduttore indossava la cintura di sicurezza e l'air-bag ha attutito il terribile impatto che ha distrutto la sua auto.