Virus cinese, l'assessore Coletto: "In Umbria già attivate tutte le misure necessarie"

Virus cinese, attivate tutte le misure necessarie. E' quanto afferma l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, in merito alle disposizioni adottate per il contrasto e la prevenzione del nuovo virus. “In base alle notizie finora diramate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute – sottolinea Coletto-, al momento, il rischio di contrarre il nuovo Coronavirus in Italia resta minimo, anche se è stata dimostrata trasmissione da persona a persona e, in Cina, si sono verificati casi anche fra il personale sanitario”. La circolare inviata alle Aziende sanitarie contiene anche indicazioni su come individuare i casi sospetti (definizione di caso), relative alla diagnostica di laboratorio e alla segnalazione dei casi.