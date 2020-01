Emergenza smog, è in Umbria una delle città più inquinate d'Italia

Una regione sempre meno verde. I dati del rapporto annuale Mal'Aria di Legambiente lasciano pochi dubbi e confermano che ozono e Pm 10 a Terni e Perugia siano a livelli preoccupanti.

Ad inquinare l'aria concorrono ozono, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Per questi ultimi inquinanti, scrive Legambiente, quasi sempre la fonte principale è il traffico ma in particolare i periodi peggiori sono quelli tra aprile e settembre. Terni nel corso del 2019 “ha avuto ben 47 sforamenti dei limiti di legge per l'ozono, facendo balzare la città tra le più inquinate a livello nazionale”.

Il 2020 in Umbria è partito piuttosto male: dai dati Arpa al 20 gennaio si registrano 17 sforamenti a Terni, 15 a Città di Castello, 13 a Foligno, 10 a Perugia. Nel dettaglio il rapporto ci informa che il capoluogo ha superato i limiti per le polveri sottili dal 2010 al 2019 per tre anni. “Il blocco del traffico e le ordinanze contro l'accensione di stufe e caminetti - sostengono da Legambiente - rappresentano poco più di un palliativo. Servono - ripetono - più controlli efficaci e scelta strutturali (su trasporti e riscaldamento) da parte dei sindaci”.