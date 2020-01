Umbria, stroncato traffico internazionale di rifiuti: arresti e sequestri in tutta Italia

Parte dall'Umbria la maxi operazione dei carabinieri che ha stroncato un traffico internazionale di rifiuti in tutto il Paese. Arresti e sequestri anche in altre regioni d'Italia Italia, ma l'epicentro è nel cuore verde, dove sono scattati i sigilli in un centro di raccolta di Perugia e in uno di Gualdo Tadino. L'operazione coordinata dai militari del Nucleo operativo ecologico è scattata nella mattinata di giovedì. Dodici in tutto le società sequestrate, per svariati milioni di euro. Alle 11 è prevista una conferenza stampa nel comando provinciale di via Ruggia, a Perugia. L'indagine parte dagli accertamenti su un rogo e da una serie di sequestri di rifiuti che non dovevano essere stoccati nei siti in cui sono stati rinvenuti, in violazione dell'autorizzazione integrata ambientale.L'indagine è in capo alla Procura di Perugia. Oltre all'associazione sono contestati riciclaggio e autoriciclaggio. Sul traffico internazionale di rifiuti, stando al fascicolo della Procura di Catanzaro firmato Nicola Gratteri, puntavano anche le organizzazioni 'ndranghetiste presenti nel cuore verde.