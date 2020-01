Perugia di Cosmi sul mercato, nel mirino Deli, Benzar e Salamon

C'è assoluta necessità di un difensore da trovare sul mercato per il Perugia che lo ha individuato in Salamon della Spal, ma la società biancorossa sta cercando di portare alla corte di Cosmi anche un centrocampista e un esterno per il girone di ritorno della serie B. Per la linea mediana, il Grifo torna all'assalto di Francesco Deli (25 anni) della Cremonese, cercato anche questa estate. E' prossimo alla firma, intanto, l'esterno destro Romario Benzar (27 anni, rumeno in uscita dal Lecce). Per la difesa l'obiettivo è sempre Bartosz Salamon, polacco di 28 anni della Spal.