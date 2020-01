Leonardo Spinazzola bloccato a Milano, accordo in bilico fra Inter e Roma

Il folignate Leonardo Spinazzola è bloccato a Milano, Matteo Politano ha già posato con la sciarpa della Roma, ma lo scambio resta in bilico. L'Inter voleva fare altre visite al giocatore ex di Perugia, Atalanta e Juventus ma la Roma si è opposta e quindi Spinazzola non si è sottoposto ai test. Il braccio di ferro però è nato sulle condizioni dell'accordo. L'Inter non vorrebbe più il prestito con obbigo di riscatto come era stato pattuito all'inizio, ma solo con diritto di riscatto. La Roma si è fermamente opposta. La trattativa è in stallo.