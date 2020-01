Perugia, Cosmi: "Con qualche aggiustamento si gioca per la A"

Dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Coppa Italia all'esordio sulla panchina del Perugia in casa del Napoli, il tecnico Serse Cosmi guarda avanti. "Con qualche aggiustamento questa squadra può giocarsi la serie A, o almeno stare fra le pretendenti. La prestazione mi dà fiducia. Gli attaccanti sono forti per la serie B, devono soltanto legare di più". Adesso il Perugia si rimette al lavoro per preparare la gara in casa del Chievo di sabato per la prima giornata di ritorno della serie B.