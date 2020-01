Il Perugia di Cosmi a Napoli in Coppa Italia con oltre 600 tifosi al seguito

Oltre 600 tifosi al San Paolo di Napoli per spingere il Perugia di Serse Cosmi che fa il suo secondo esordio sulla panchina biancorossa. Nel 2000 ha guidato per la prima volta i Grifoni ed è partito dalla serie A. Stavolta ricomincia dalla serie B, ma come antipasto, festeggerà la sua prima panchina della nuova avventura con un match di Coppa Italia. E il palcoscenico è quello prestigioso del San Paolo di Napoli. Martedì 14 alle 15, i grifoni affrontano la squadra partenopea guidata dall'ex biancorosso Gennaro Gattuso nella gara che vale i quarti di finale. Cosmi ha scelto il 3-5-2 con Falcinelli e Iemmello in attacco.