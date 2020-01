Perugia, Serse Cosmi: "No Rajkovic? Meglio, non era felice e avrebbe creato dei danni"

Serse Cosmi è pronto all'esordio sulla panchina del Perugia e l'occasione è davvero di lusso, visto che il 14 gennaio sarà di scena al San Paolo contro il Napoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Intanto il tecnico biancorosso, ha parlato anche del mercato. "Il mancato arrivo di Rajkovic? Uno che non vuole venire a Perugia è giusto che non venga". Ha dichiarato Cosmi. "Non bisogna essere dispiaciuti. Non era felice, avrebbe creato solo dei danni. Chi viene qui deve venire con la consapevolezza che Perugia non è un club mediterranée. Perugia vuole qualcosa di importante attraverso il calcio ed i giocatori che vengono qui devono capire che è un’occasione per loro, non per il Perugia. Chi verrà dovrà avere questa convinzione. Un difensore ci serve, sarebbe bello che arrivasse ora ma è normale che alcuni giocatori aspetteranno l’ultimo giorno. Il mercato in uscita è importante quanto quello in entrata e dalle uscite dipenderanno le entrate. Deve restare solo chi è convinto di poter andare in Serie A o di poter lottare".