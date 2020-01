Perugia, 500 tifosi per la prima del Grifo di Cosmi e Salamon nel mirino

Bagno di folla ancora una volta per il Perugia. Stavolta sono arrivati 500 tifosi all'antistadio del Curi per assistere alla prima amichevole del Perugia di Serse Cosmi. I biancorossi hanno vinto 5-0 con la Primavera. A segno Falcinelli, Rosi, Nzita, Capone e Melchiorri. Il tecnico ponteggiano ha provato il 3-5-2, anche in vista della gara di Coppa Italia con il Napoli. Intanto il Perugia si muove anche sul mercato per trovare prima possibile un difensore. Nel mirino è finito il polacco Salamon della Spal.