Perugia, la Sir gioca con Ravenna al PalaBarton

Ancora una amichevole di lusso per la Sir Conad Perugia che si prepara per il ritorno in campo ufficiale, previsto per il 16 di gennaio a Verona. Dopo i test positivi con Belchatow, sabato 11 al PalaBarton di Perugia alle 16.30 affronterà il Ravenna, ottava forza della Superlega. Coach Vital Heynen non avrà ancora a disposizione Atanasijevic e Podrascanin che rientreranno lunedì 13 a pieno regime con la squadra, dopo aver fallito la qualificazione alle Olimpiadi con la Serbia.