Perugia, primo test della squadra di Cosmi per la gara di Coppa a Napoli

Primo test per il Perugia di Cosmi che sabato 11 gennaio alle 15 scenderà in campo contro la Primavera biancorossa. All'antistadio di Pian di Massiano, le porte saranno aperte ai tifosi. Il tecnico del Grifo potrà fare le prime prove di formazione in vista della gara con il Napoli di Coppa Italia del 14 gennaio al San Paolo.