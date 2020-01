Umbria, crociato rotto e stagione finita per l'ala Giorgia Paolocci della PF Umbertide

Stagione finita per l'ala della Pallacanestro Femminile Umbertide Giorgia Paolocci. Gli esami specialistici hanno confermato le prime sensazioni, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Lo comunica la stessa società che poi precisa: "L'atleta, in accordo con la società, verrà sottoposta ad un intervento di ricostruzione del legamento, presso l'ospedale di Umbertide, dall'equipe del dottor Trinchese". Davvero sfortunata Giorgia Paolocci che si è fatta male in allenamento prima della gara contro l'Ariano Irpino. Una perdita pesante per La Bottega del Tartufo che comincia a Faenza, in casa della prima della classe, il girone di ritorno del raggruppamento B della serie A2 di basket femminile, palla a due sabato 11 gennaio alle 20.30. La squadra di Contu ha battuto all'andata la formazione romagnola dell'ex Simona Ballardini, che adesso comanda con 22 punti, insieme a Campobasso e La Spezia. La PF Umbertide è quarta con 18. L'ultima vittoria del girone di andata, ha permesso a Giudice e compagne di qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia con le prime quattro del girone A.