Dall'Inghilterra e precisamente dal Sun, arriva la conferma che c'è stato l'accordo fra il Tottenham di Josè Mourinho e il Milan sarebbe per portare in Premier League Krzysztof Piatek. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di 28 milioni di sterline (23,8 più 4,2 di bonus) per il trasferimento a titolo definitivo del 24enne attaccante polacco. Per lui sarebbe pronto un contratto della durata di 3 anni e mezzo. Il Tottenham ha superato la concorrenza di Aston Villa e Newcastle su tutti.