Perugia, salta l'affare Rajkovic che sceglie la Russia

E' saltato l'affare Slobodan Rajkovic, il Perugia adesso deve pensare ad un altro difensore da far arrivare magari prima della ripresa della serie B prevista per il 18 gennaio, quando il Grifo giocherà sul campo del Chievo con Cosmi alla prima in panchina. Il serbo è arrivato a Pian di Massiano il 9 gennaio e ha svolto le prime visite mediche che avrebbe dovuto completare il 10 gennaio. Il Perugia gli ha sottoposto un contratto fino al giugno 2022, ma alla fine non se ne è fatto niente, con Rajkovic che ha scelto di andare in Russia.