Umbria sotto zero, a Castelluccio di Norcia il termometro scende a -12.5

Temperature polari in Umbria. A Castelluccio di Norcia, nella notte tra mercoledì e giovedì, il termometro è sceso a – 12.5, secondo quanto registrato da Perugia Meteo. E’ nell’altopiano appenninico che è stata rilevata la temperatura più rilevante. Minime importanti sono state registrate a Lisciano Niccone (-7.8), Nocera Umbra (-7.1) e Cascia (-6.4). Sotto zero anche Perugia (-0.1) e Terni (-1.1). Nel resto dell’Umbria i valori sono quelli della media del periodo. Temperature destinate a diminuire leggermente nei prossimi giorni. Forti gelate sia in pianura che nei fondovalle, soprattutto nelle prime ore del mattino è raccomandata la massima prudenza agli automobilisti in transito.