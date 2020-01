Perugia, pressing su Rajkovic e spunta Henderson

Serse Cosmi sta cominciando a prendere in mano il Perugia. Il 7 gennaio si incontra con la società per mettere a punto l'organizzazione, ma si parlerà anche di mercato. Il Grifo va in pressing sul difensore Rajkovic perché c'è emergenza in difesa in vista della ripresa del campionato in casa del Chievo il 18 gennaio. Intanto spunta anche la pista che porta a Henderson del Verona. L'8 gennaio il Perugia torna a sudare in campo.