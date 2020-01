Trasimeno, Luigi Apolloni incantato dall'albero di Natale sul lago

Una gradita visita al Trasimeno, alla società di calcio della Trasimeno e una bella passeggiata per ammirare l'albero di Natale piú grande del mondo costruito sul lago. Luigi Apolloni, apprezzato allenatore ex Modena, da calciatore bandiera del Parma nonché vicecampione del mondo con la maglia azzurra a Usa 1994, ha approfittato delle festività natalizie per raggiungere in Umbria il fratello Leonardo, direttore generale proprio della Trasimeno, e per ammirare le bellezze del territorio lacustre. E chissà che un giorno mister Apollloni non possa di nuovo tornare in Umbria per allenare...