Sir ok a Perugia contro la Top Volley Cisterna, undicesima vittoria di fila

La Sir Conad Perugia ha battuto 3-1 in rimonta la Top Volley Cisterna e così ha messo in fila l'undicesima vittoria fra Superlega e Champions League. La formazione di Heynen ha battuto i laziali in rimonta e con un po' fatica, dopo aver perso il primo set. I Block Devils restano così al secondo posto della classifica dopo la prima gara del girone di ritorno del massimo campionato italiano di pallavolo maschile e allungano su Modena che ha perso 3-1 in casa della Kioene Padova, avversaria della Sir Perugia nei quarti di finale di Coppa Italia in programma il 22 o 23 gennaio.