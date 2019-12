Il girone di andata si è chiuso con un'altra sconfitta per la Bartoccini FortInfissi Perugia che così resta all'ultimo posto della classifica della serie A di volley femminile. La formazione di coach Fabio Bovari ha perso per 3-1 (25-13, 14-25, 25-16, 25-17) a Cuneo nell'ultima gara del girone di andata. Sono soltanto 7 i punti conquistati dalle magliette nere che ora dovranno invertire la rotta per evitare gli ultimi due posti e per conquistare la salvezza.