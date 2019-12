Terremotati senza pace: atti vandalici a Norcia, annullata la festa di Natale

Doveva essere un momento di gioia e condivisione "per ringraziare i nostri ragazzi che non mollano mai". Ma la festa di Natale organizzata per la sera del 25 dicembre presso la tensostruttura dell'ex stadio comunale Europa di Norcia dalle associazioni del territorio è stata annullata. Qualche giorno fa, infatti, i vandali avevano danneggiato la tensostruttura e, malgrado i tecnici abbiano lavorato senza sosta, non si è riusciti a terminare tutto nei tempi necessari. Rabbia e amarezza tra i terremotati (la festa era a ingresso libero) mentre la polizia locale si sta occupando delle indagini che potrebbero presto arrivare a una svolta. "Il tema della sicurezza è sempre stato centrale nell'attività dell'amministrazione comunale - ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno - Da tempo abbiamo abbiamo intrapreso la strada della sicurezza per la nostra città e, nonostante il particolare periodo che stiamo vivendo, ci stiamo dotando di un sistema di videosorveglianza. Auspichiamo che questi sistemi di controllo possano favorire il lavoro degli inquirenti e quindi scoraggiare quelli che, con scarsissimo senso della cosa comune, continuano a provocare danni a cose e strutture tra l'altro indispensabili per la ripartenza della nostra comunità".