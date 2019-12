Mangiano troppo al pranzo di Natale, anziani finiscono in ospedale

Hanno mangiato troppo al pranzo di Natale e sono finiti in ospedale. Sono gli effetti collaterali delle feste. Le richieste di intervento al 118 sono arrivate nel pomeriggio del 25 dicembre un po' da tutta l'Umbria ma in particolare da Perugia, Corciano, Castiglione del Lago e Assisi da familiari di ultraottantenni che hanno accusato malori a volte legati anche al troppo tempo trascorso a tavola. Una nota dell'ospedale di Perugia riferisce che tutti i pazienti sono stati trattenuti in osservazione, sottoposti a monitoraggio dei parametri vitali per il riacutizzarsi di malattie respiratorie e cardiache. Si tratta per lo più di ultraottantenni, sia uomini che donne, che non hanno retto al classico sgarro alla dieta controllata che, proprio per l'età, generalmente seguono con rigore.